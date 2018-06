Königs Wusterhausen

Großer Polizeieinsatz in der Deutschen Bank in der Königs Wusterhausener Bahnhofstraße. Nach Polizeiangaben haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch gegen 2 Uhr einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner waren durch die Explosion aufgeschreckt worden und hatten zwei Männer gesehen, die in einem dunklen Sportwagen flüchteten. Die Polizei hat umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Informationen zu einer möglichen Beute der Täter oder zur Höhe der Schäden am Gebäude gibt es noch nicht. Verletzt wurde niemand. Kriminaltechniker sind seit dem frühen Morgen vor Ort und sicher Spuren. Die Bank-Filiale ist derzeit weiträumig abgesperrt.

Spekulationen über Leichenfund

Im sozialen Netzwerk Facebook war am Morgen wiederholt über einen Leichenfund in der Filiale spekuliert worden. Dies hat die Polizei dementiert.

Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt. Weitere Informationen soll es im Laufe des Vormittags geben.

Von MAZonline