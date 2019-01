Königs Wusterhausen

Rettungskräfte und Polizei wurden am Dienstagabend um kurz nach 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Berliner Straße in Königs Wusterhausen gerufen. An der Ecke zum Schlossplatz war ein Opel-Fahrer mit seinem Wagen auf einen Ford-Kleinwagen aufgefahren.

Die 49-jährige Ford-Fahrerin erlitt dabei Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Trotz eines Gesamtschadens von rund 8000 Euro blieben beide Autos fahrbereit.

