Königs Wusterhausen

Die Polizei wurde am Sonntagabend gegen 18 Uhr zum Schlosspark in Königs Wusterhausen gerufen, da eine sexuelle Nötigung angezeigt worden war. Vier Mädchen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren waren von einer Männergruppe umringt, massiv bedrängt und unsittlich angefasst worden, so dass sie flüchteten und Hilfe suchten.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurden vier bereits polizeibekannte mutmaßliche Tatverdächtige im Alter zwischen 21 und 25 Jahren festgestellt. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von MAZonline