Königs Wusterhausen

Von Dienstagabend bis Mittwochvormittag wurden der Polizei in Königs Wusterhausen mehr als zehn Betrugsversuche per Telefon angezeigt, von denen Senioren in Königs Wusterhausen und mehreren Ortsteilen betroffen waren. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter der Inspektion Dahme-Spreewald aus, der nach der Festname von Einbrechern ermittle, und nannte zur Bekräftigung die offizielle Adresse der Dienststelle in der Köpenicker Straße.

Den Angerufenen fiel jedoch auf, dass die Telefonate mit unterdrückter Rufnummer geführt wurden und der vorgebliche Polizist bei Rückfragen das Gespräch beendete. Alle Betroffenen benachrichtigten nach dem mysteriösen Anruf die richtige Polizei.

Von MAZonline