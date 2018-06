Königs Wusterhausen Königs Wusterhausen - Mädchen-Duett gewinnt Musikpreis Beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ begeisterten Sängerin Leni Jung und Pianistin Chiara Eberhardt gerade die Fachwelt. Bald treten sie in Zeuthen und Königs Wusterhausen auf.

Leni (l.) und Chiara am Klavier in der Kreismusikschule im Kavalierhaus in Königs Wusterhausen. Quelle: Gerlinde Irmscher