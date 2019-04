Königs Wusterhausen Frische Luft und schöne Aussicht - Im Fahrradtaxi durch Königs Wusterhausen Nach diesem Gefährt drehen sich alle um. Das Fahrradtaxi ist neu im Straßenbild von Königs Wusterhausen. Der MAZ-Reporter hat es ausprobiert.

So lässt es sich aushalten: Fahrradtaxi-Chauffeur Thomas Dewerzeny und MAZ-Reporter Frank Pawlowski beim Zwischenstopp am Nottekanal in Königs Wusterhausen. Quelle: Fotos: Gerlinde Irmscher (2)