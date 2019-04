Neuer Beschluss zum Kunstrasen in Zeesen

Königs Wusterhausen Königs Wusterhausen - Neuer Beschluss zum Kunstrasen in Zeesen Königs Wusterhausens Stadtverordnete drängen auf den Bau des Kunstrasenplatzes für Eintracht KW in Zeesen. Der Bürgermeister lehnt das weiter ab. Wie verfahren die Lage ist, zeigte sich erneut.

Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Bauen und Grünflächen sowie Soziales und Sport der SVV Königs Wusterhausen am 9. April 2019 in der Aula der Herder-Oberschule in KW. Quelle: Frank Pawlowski