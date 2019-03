Königs Wusterhausen

Kristin Suckow ist ab morgen neben Julia Jentsch und Annette Frier bundesweit in den Kinos zu sehen. In „Frau Mutter Tier – Der ganz normale Wahnsinn!“ geht es um Mütter, die ihren Alltag mehr oder weniger pragmatisch meistern und sich dabei aber immer noch dem Konkurrenzkampf mit den anderen Frauen aussetzen. Allen voran Marie, dargestellt von Julia Jentsch, die als Vollzeitmama zur Supermutti mutiert ist. Und dann ist da Kristin Suckows Tine, eine junge Alleinerziehende, die in einem Biomarkt jobbt, im teuren München verzweifelt auf einen Krippenplatz hofft und nachts gern mal wieder um die Häuser ziehen will.

Im Herbst wird die in Königs Wusterhausen aufgewachsene Kristin Suckow übrigens in der Titelrolle eines unter anderem mit Martin Wuttke und Maren Eggert sehr prominent besetzten Mehrteilers über das Leben von Ottilie von Faber-Castell im Fernsehen zu sehen sein.

Von Karen Grunow