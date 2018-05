Königs Wusterhausen

Am Eingang der Oberschule Dr. Hans Bredow in Königs Wusterhausen hängt ein kleiner Zettel mit großer Wirkung: „In den letzten Wochen kam es wiederholt zu massiven Beleidigungen gegen die Lehrkräfte unserer Schule. Kollegen und Kolleginnen mussten sich auf extremste Weise von Schülerinnen und Schülern beschimpfen lassen. [...] Die gegenüber Lehrkräften verwendeten Begrifflichkeiten ,Hure’ und ,Nutte’ erfüllen bereits den Straftatbestand der Beleidigung, der üblen Nachrede und der Verleumdung.“ Unterschrieben ist der Zettel vom Schulleiter Erik Dorow.

Die Botschaft zeugt von den Problemen, die an der Oberschule in Königs Wusterhausen grassieren. Trotzdem hat der Schulleiter das Hilfsangebot des TV-Mobbing-Experten Carsten Stahl (die MAZ berichtete) nicht angenommen. Er habe bewusst nicht auf die Anfrage reagiert, sagt Dorow. Einen Grund wollte er jedoch nicht nennen. Deshalb wird es in nächster Zeit keinen Anti-Mobbing-Workshop mit Carsten Stahl in Königs Wusterhausen geben.

Täter hatten auch die Eltern des Jungen attackiert

Carsten Stahl, der mit seiner Kampagne „Stoppt Mobbing“ auch im Fernsehen auftritt, hatte in einem offenen Brief an die Schule seine Hilfe angeboten, nachdem vor drei Wochen die Gewalt unter Schülern eskaliert war. Ein 15-jähriger Junge war von mehreren Mitschülern der Bredow-Schule zusammengeschlagen worden, die auch nicht davor zurückschreckten, die Eltern und den Bruder des 15-Jährigen anzugreifen, als diese den Jungen schützen wollten.

Da sich der Vorfall bei einer Bushaltestelle außerhalb des Schulgeländes ereignet hatte, wies die Schule zunächst die Verantwortung von sich. Die Polizei übernahm den Fall, es wurden mehrere Anzeigen aufgenommen.

15-Jährigem geht es besser

Schulleiter Dorow räumte jedoch ein, dass Mobbing und Gewalt im Vorfeld der Eskalation auch auf dem Schulgelände stattgefunden hatten. Der betroffene 15-Jährige hat inzwischen die Bredow-Schule verlassen. Ihm geht es, den Umständen entsprechend, wieder gut. Das bestätigte die Mutter des Jungen auf Nachfrage der MAZ.

Erik Dorow, Schulleiter Dr. Hans-Bredow-Oberschule räumt ein Gewalt- und Mobbingproblem ein – und will in die Offensive gehen. Quelle: Franziska Mohr

Erik Dorow kündigte an, nun in die Offensive gehen zu wollen. Demnächst gebe es ein Gespräch mit den Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie, Brandenburg und der Polizei, woraufhin ein Projekt zur Prävention von Gewalt in die Wege geleitet werden soll. Das gesamte Kollegium werde daran beteiligt sein. Man wisse, dass es das Gewalt- und Mobbingproblem gibt, sagt Dorow.

Direktor: Kein Klima der Angst an der Schule

Eine derartige Eskalation wie im Fall des zusammengeschlagenen 15-Jährigen sei allerdings die absolute Ausnahme. An der Bredow-Schule herrsche kein Klima der Angst. Auch die Lehrerkollegen kämen alle angstfrei in den Unterricht, so Dorow.

An der Oberschule Hans Bredow lernen zurzeit rund 200 Jugendliche bei 24 Lehrern und einer Sonderpädagogin. Die Schule beschäftigt außerdem einen Schulsozialarbeiter, der Ansprechpartner für die Probleme der Jugendlichen ist.

TV-Star Carsten Stahl will weiter helfen

Carsten Stahl, der nach eigenen Aussagen Deutschlands bekanntester Anti-Mobbing-Experte ist und beinahe täglich Seminare und Workshops gibt, hält sein Angebot für Königs Wusterhausen weiter aufrecht. „Es ist natürlich seine Entscheidung, allerdings bin ich sehr gespannt, wie er und seine Lehrer diese Probleme eindämmen wollen“, sagt Stahl zum Handeln des Schulleiters Erik Dorow. Bisher seien die Methoden der Schule kläglich gescheitert.

Carsten Stahl will helfen. Sein Angebot wurde bisher allerdings nicht angenommen. Der Fernsehstar arbeitet mit seiner Initiative "Stoppt Mobbing" an Schulen. Quelle: Karsten Uhlmann

Stahl wolle über das Mobbing-Problem in ganz Brandenburg und auch über die Bredow-Schule mit dem Brandenburgischen Bildungs- und Innenministerium sprechen. Ein Termin dazu findet am heutigen Montag in Potsdam statt.

Unterdessen hat Stahl sich mit einer Sprachnachricht an die Eltern der Bredow-Schule gewandt: „Wenn Sie wollen, dass ich an Ihrer Schule ein echtes Zeichen gegen Mobbing setze, dann müssen Sie es selbst sagen. Sie müssen ihrem Schulleiter sagen, dass Sie Carsten Stahl wollen, weil es vielleicht sonst nicht passiert.“ Der TV-Star hofft, dass sich seine Botschaft unter den Eltern und Schülern verbreitet, denn ihm sei es wichtig, dass Opfer sich nicht alleine gelassen fühlen. „Königs Wusterhausen ist doch kein Einzelfall. In ganz Deutschland bringen sich sogar immer wieder Jugendliche um, weil sie so sehr gemobbt werden. Ich will etwas verändern, weil so kann es nicht bleiben“, sagt Carsten Stahl.

Von Jonas Nayda