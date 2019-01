Niederlehme

In einer Wohnung in der Werftstraße in Niederlehme hat ein 63-jähriger Mann einen Kochtopf auf der heißen Herdplatte vergessen und stehen gelassen. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Mann und ein zwölfjähriges Kind wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

Von MAZonline