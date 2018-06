Königs Wusterhausen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Mittwoch, dem 13. Juni, gegen 13.30 Uhr im Kirchsteig in Königs Wusterhausen einen Unfall beobachtet haben, bei dem ein Kind verletzt wurde. Nach ersten Aussagen war es zum Zusammenstoß eines blauen Renault mit einem 13-jährigen Fahrradfahrer gekommen.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei: Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen und beteiligten Personen geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen unter der Rufnummer 03375/2700 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zeugen können Hinweise auch online an die Polizei übermitteln.

Von MAZonline