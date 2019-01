Königs Wusterhausen

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Königs Wusterhausen wurde am Dienstag ein Beschluss des Amtsgerichtes Cottbus erlassen, der die Veröffentlichung von Fotos einer Überwachungskamera zulässt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Der abgebildete Mann war am 5. Januar zur Mittagszeit an der Brückenstraße gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingedrungen, um Wertgegenstände zu entwenden. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei: Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes oder seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben?

Infos an die Polizeiinspektion

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen unter der Rufnummer 0 33 75 / 27 00 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Informationen auch unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben

Von MAZ