Senzig

Zu einem Unfall auf der Straße An der Chaussee in Senzig kam es am frühen Samstagmorgen, weil einem 41-jährigen Autofahrer unterwegs übel geworden war. Er kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand stehenden Fahrzeugen und einem angrenzenden Gartenzaun. Laut Drogenvortest, dem er sich freiwillig unterzog, stand er unter dem Einfluss von Amphetaminen beziehungsweise Methamphetaminen. Ihm wurde daraufhin Blut abgenommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird mit 15 000 Euro beziffert. Dem Mann droht in Strafverfahren.

Von MAZ