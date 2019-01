Königs Wusterhausen

Beim Einparken in Königs Wusterhausen touchierte ein 80jähriger Autofahrer mit seinem Wagen ein anderes Fahrzeug so heftig, dass ein Sachschaden von 4000 Euro entstand. Der Mann beging dann Unfallflucht. Das wurde von einer Frau beobachtet, die daraufhin die Polizei informierte. Die suchte dann den Mann auf, der die Tat zugab und sich nun in einem Verfahren verantworten muss.

Von MAZOnline