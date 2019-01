Niederlehme

Der Polizei wurde am Mittwoch ein Verkehrsunfall angezeigt, der sich in Niederlehme ereignet hatte. An der Werftstraße hatte ein Lkw beim Ausparken einen Mercedes beschädigt und der mutmaßliche Verursacher hatte die Kollision nicht aufnehmen lassen. Der Schaden an den Fahrzeugen summierte sich auf 3000 Euro. Die Kripo hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht aufgenommen.

Von MAZ