Zeesen

Meldestellen für Waldbrände lösten am Freitag um 13.15 Uhr Alarm aus. In Zeesen brannte es. Zeitgleich ging eine Feuermeldung ein. Ein Hausbesitzer an der Alten Hauptstraße zeigte ebenfalls einen Brand an. Doch er beschrieb das Feuer als Schuppenbrand, der durch den Wind auf das eigene Haus überzugreifen drohte.

Wie sich herausstellte, handelte es sich tatsächlich nicht um einen Waldbrand. Stattdessen war das Feuer auf einer Brache ausgebrochen, dann auf benachbarte Grundstücke übergeschlagen. Sofort stand ein Schuppen in Flammen, dort war Kaminholz gelagert. Die Einsatzkräfte löschten die Brände. Das gestaltete sich nicht ganz einfach. Einsatzleiter Thomas Lemmler von der Feuerwehr aus Königs Wusterhausen war darauf bedacht, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Doch der Schuppen war nicht mehr zu retten.

Zur Brandursache konnte vor Ort niemand eine Angabe machen. Die Brandermittler der Kripo wurden angefordert.

Von MAZonline