Senzig

Ein Mercedes-Transporter ist am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Werftstraße in Senzig mit einem Zaun. Nach dem Crash setzte der Fahrer jedoch seine Fahrt unvermittelt fort. Er konnte jedoch ermittelt werden. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Unfallflucht ein, der Schaden bezifferte sich auf rund 5500 Euro

Von MAZonline