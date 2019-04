Königs Wusterhausen Königs Wusterhausen - Feier zu 50 Jahren Abitur Der Jahrgang 1965/69 der ehemaligen Erweiterten Oberschule in Königs Wusterhausen traf sich zum goldenen Abitur-Jubiläum. Es kamen auch ehemalige Lehrer. Und die hemaligen Schüler lernte ihre alte Penne ganz neu kennen.

Wo früher Sport gemacht wurde, sitzt man jetzt in der Aula und kramt in Erinnerungen an die Schulzeit Quelle: Gerlinde Irmscher