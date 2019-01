Königs Wusterhausen

An der Einmündung des Fliederweges zur Storkower Straße in Königs Wusterhausen ereignete sich am Sonntag ein Verkehrsunfall, über den die Polizei gegen 13.30 Uhr informiert wurde. Beim Überholen bei gleichzeitigem Abbiegen waren ein Isuzu und ein Mercedes-Kleinbus zusammengestoßen. Die Insassen blieben unverletzt und beide Fahrzeuge konnten bei rund 2.000 Euro Sachschaden ihre Tour nach der Unfallaufnahme aus eigener Kraft fortsetzen.

Von MAZ