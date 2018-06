Wernsdorf

Während ihrer Fahrt auf der Wernsdorfer Seenkette bemerkten Beamte der Wasserschutzpolizei am Montagmittag einen Bootsführer auf dem Krossinsee, der offensichtlich körperlich nicht mehr in der Lage war, an einer Steganlage anzulegen. Der Bootsführer des 50-PS-Sportbootes stand aber nicht, wie vermutet, unter Alkoholeinfluss.

Ein Drogenvortest bei dem 33-jährigen Berliner reagierte deutlich auf Cannabisprodukte. Zudem war der Mann nicht im Besitz des nötigen Sportbootführerscheins. Die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus wurde veranlasst, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von MAZonline