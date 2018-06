Zeesen

Polizisten kontrollierten am Freitagabend in der Straße „Im Gewerbepark“ in Zeesen einen VW. Der 30-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem zeigte er körperliche und geistige Auffälligkeiten. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest reagierte positiv, zudem hatte der Mann Betäubungsmittel bei sich, welche sichergestellt wurden. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Drogenbesitzes ermittelt.

Von MAZonline