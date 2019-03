Kabarett, Konzert und Operettengala – in Dahmeland-Fläming finden am ersten Frühlingswochenende viele interessante Veranstaltungen statt. Karl Dall kommt nach Königs Wusterhausen, ebenso Schauspielerin Kristin Suckow, das Nationaltheater Brünn gastiert in Ludwigsfelde, und in Trebbin rocken Tino Standhaft und Norman Daßler.