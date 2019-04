Straupitz

In der Nacht zum Mittwoch führte ein Polizeieinsatz in Straupitz zur Festnahme eines 52-jährigen Mannes. Dieser hatte nach derzeitigem Ermittlungsstand in den Abendstunden ohne erkennbaren Anlass mit einem Gewehr mindestens einmal auf ein fahrendes Auto geschossen, in dem sich außer dem 42-jährigen Fahrer keine weiteren Personen befanden.

Vorläufig festgenommen

Der 42-Jährige wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde der Tatverdächtige noch in der Nacht an seiner Wohnanschrift in Straupitz vorläufig festgenommen.

Schusswaffen und Munition auf dem Grundstück

Bei der Durchsuchung seines Grundstücks wurden mehrere Schusswaffen und Munition aufgefunden und sichergestellt, zumal der Betreffende nicht im Besitz einer entsprechenden Erlaubnis ist.

Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Cottbus und Kriminalpolizei

Die Hintergründe der Tat und insbesondere das Motiv des Tatverdächtigen sind derzeit unbekannt. Eine Vorbeziehung zwischen ihm und dem Geschädigten ist nicht erkennbar. Die gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Cottbus und der Kriminalpolizei zur Aufhellung des Tathergangs dauern an.

Von MAZ