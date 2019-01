Wenn vom 18. bis 27. Januar die Grüne Woche in Berlin stattfinden, dann mischen auch Künstler aus der Region mit. Am Samstag, 26. Januar, gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm des Dahme-Seenlands in der Brandenburghalle (Halle 21a) mit flotter Musik und Einblicke in die kulinarischen Angebote der Region.