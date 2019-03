Mittenwalde

Mehrere Feuerwehren und die Polizei wurden am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr alarmiert, da ein Brandausbruch an der Paul-Gerhart-Straße in Mittenwalde gemeldet worden war. An einem Nebengebäude auf einem Wohngrundstück stand der komplette Dachstuhl in Flammen.

Der 50-jährige Besitzer hatte bei seinem Löschversuch schwere Verletzungen erlitten. Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Löscheinsatz dauerte bis nach Mitternacht an. Ersten Aussagen zufolge ist ein technischer Defekt als Brandursache wahrscheinlich. Spezialisten der Kriminalpolizei ermitteln zur genauen Brandursache.

Von MAZonline