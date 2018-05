Ragow

Die Polizei wurde am Donnerstag gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die A13 in Fahrtrichtung Berlin gerufen. Nahe der Anschlussstelle Ragow war ein Opel-Fahrer mit seinem Wagen zum Überholen auf die linke Fahrspur ausgeschert. Der Fahrer hatte den Nachfolgeverkehr aber offenbar nicht beachtet, so dass es zum Zusammenstoß mit einem Skoda kam.

Schaden beläuft sich auf 5000 Euro

Die Insassen blieben unverletzt und beide Autos bei einem geschätzten Schaden von 5000 Euro fahrbereit. Gegen 15 Uhr wurde die zeitweilige Sperrung der Fahrbahn zur Absicherung der Unfallstelle wieder aufgehoben.

