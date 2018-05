Mittenwalde

Am Dienstagmittag wurde der Polizei ein Verkehrsunfall angezeigt, der sich in der Ladezone eines Supermarktes an der Zülowstraße in Mittenwalde ereignet hatte. Beim Zusammenstoß zweier Mercedes-Lkws war ein geschätzter Schaden von 1500 Euro entstanden.

Atemalkoholtest nicht möglich

Da der Unfallverursacher seine Fahrt fortgesetzt hatte, ohne die Kollision der Polizei zu melden, wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Polizisten griffen wenig später einen tatverdächtigen 45-jährigen Lkw-Fahrer auf. Er stand unter so erheblichem Alkoholeinfluss, dass ein Atemalkoholtest nicht mehr möglich war.

Kriminalpolizei ermittelt

Um gerichtsfeste Beweise zu erlangen, wurden Blutproben angeordnet und entnommen. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline