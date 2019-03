Mittenwalde

Frühmorgens gegen 1.30 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte am Freitag, ein Wohnmobil mit italienischen Kennzeichen zu kontrollieren, das aus Richtung eines Firmengrundstücks im Gewerbegebiet in Mittenwalde kam. Der Fahrer flüchtete zunächst in Richtung der A 13, das Auto konnte aber im Bereich der Anschlussstelle gestoppt werden.

Mehrere Männer flüchteten danach zu Fuß, während ein 49-jähriger, bereits bundesweit polizeibekannter Bosnier gestellt und festgenommen werden konnte.

Im Rahmen der umhegend eingeleiteten Fahndung nach den anderen Fahrzeuginsassen kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz. In dem Fahrzeug fanden die Beamten Diebesgut, das auf einen Einbruch in eine gewerbliche Einrichtung hindeutete, darüber hinaus waren die Fahrzeugidentifizierungsnummern des Wohnmobils manipuliert worden.

Gleichzeitig wurde nach wenigen Minuten ein zweites Fahrzeug durch Polizeibeamte gestoppt, in dem sich die mutmaßlichen Mittäter des Einbruches aufhielten. Zwei 38-jährige Männer aus Bosnien-Herzegowina und ein bereits polizeibekannter 41-jähriger Kroate wurden festgenommen.

Gleichzeitig wurden Kriminaltechniker des Tatortdienstes zur Spurensicherung im Firmengebäude eingesetzt. Wegen des Tatverdachtes des Bandendiebstahls wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von MAZ