Mittenwalde

Der Fahrer eines VW-Transporters war am Dienstag gegen 9.45 Uhr beim Verlassen der A 13 an der Anschlussstelle Mittenwalde mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße abgekommen und an der beginnenden Schutzplanke in die Böschung gekippt.

Bei einem geschätzten Sachschaden von etwa 3000 Euro musste ein Abschleppdienst das Fahrzeug bergen. Der 64-jährige Transporterfahrer blieb unverletzt, aber eine Datenabfrage ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, was eine Anzeige nach sich zog.

