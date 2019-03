Motzen

Am Ortseingang von Motzen aus Richtung Gallun kam es am Dienstag gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall, der seine Ursache in einer Unaufmerksamkeit beim Rückwärtsfahren hatte. Der Fahrer eines Sattelzuges hatte mit seinem Gespann einen Mini gerammt, so dass ein Schaden von geschätzten 3000 Euro entstand. Verletzt wurde dabei offenbar niemand und beide Fahrzeuge blieben trotz der Beschädigungen betriebsbereit.

Von MAZonline