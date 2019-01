Mittenwalde Motzen - Eine Brunnen-Skulptur zum Anfassen Der Wettbewerb zur Neugestaltung des Brunnens im Motzener Krespinski-Park in Motzen geht in die Endphase. Harald Müller von der Ateliergemeinschaft Töpchin beteiligt sich.

