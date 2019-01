Motzen

Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in Motzen angezeigt. Bei dem Einfamilienhaus an der Kallinchener Chaussee waren mehrere Fenster und die Balkonbrüstung offenbar durch Pyrotechnik erheblich beschädigt worden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Da der Verdacht einer vorsätzlichen Tat bislang nicht ausgeschlossen werden konnte, hat die Kriminalpolizei weitere Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline