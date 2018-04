Flugsicherheit - Pilot schließt Betrunkenen vom Flug aus

Am Donnerstagnachmittag gab es Tumult im Terminal A des Flughafens in Schönefeld (Dahme-Spreewald). Gegen 16:30 Uhr informierte das Abfertigungspersonal eines Fluges nach Palma de Mallorca die Bundespolizei über einen aggressiven Fluggast. Die Beamten übernahmen den 36-jährigen Mann und führten ihn in den öffentlichen Bereich des Terminals.

Der Mann aus Gambia war mit dieser Maßnahme jedoch nicht einverstanden und versuchte erneut in den Sicherheitsbereich zu gelangen. Die Einsatzkräfte verhinderten ein widerrechtliches Betreten, indem sie den Mann zu Boden brachten und ihm Handfesseln anlegten. Alle Beteiligten blieben bei den Maßnahmen unverletzt.

Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein und übergaben ihn zur weiteren Bearbeitung an die Kollegen der Polizei Brandenburg.

Von MAZonline