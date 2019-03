Andy Borg, Ray Wilson und Paul Bokowski – Dahmeland-Fläming lockt die Stars an. In Luckenwalde ist Schlagersänger Andy Borg mit seiner „Stadlzeit“ zu Gast. Ex-Genesis-Sänger Ray Wilson rockt in Altes Lager. Und der Berliner Satiriker Paul Bokowski liest in Großbeeren aus seinem Buch „Hauptsache nichts mit Menschen“.