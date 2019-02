Schwielochsee

Ein 57-jähriger Autofahrer kam in Guhlen (Gemeinde Schwielochsee) mit seinem Dienstwagen, zunächst aus ungeklärter Ursache, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Funkmast. Der Mann musste von alarmierten Rettungskräften reanimiert werden und wurde anschließend in kritischem Zustand ins Krankenhaus nach Frankfurt (Oder) gebracht. Der Notarzt hatte festgestellt, dass der Mann in seinem Wagen vermutlich einen Herzinfarkt erlitten hatte und daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Von MAZonline