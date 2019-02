Schönefeld

Wer derzeit an der Anschlussstelle Schönefeld-Nord auf die A 113 in Fahrtrichtung Schönefelder Kreuz auffahren will, kommt nicht weit. Die Auffahrt ist gesperrt. Der Grund ist ein Schwerlasttransporter. Dessen Fahrer war mit seinem Sattelzug gegen die Bordsteinkante geprallt, wodurch sich die Ladung verschoben hat.

Bis schweres Gerät eingetroffen und die Ladung wieder in ihre ursprüngliche Position gebracht ist, kann der Sattelzug nicht weiterfahren, die Auffahrt bleibt gesperrt.

Von MAZonline