Schönefeld

Weggeworfene Zigarettenkippen und ein Baumangel haben am Sonnabend zu einem kleinen Feuer in der Tiefgarage des BB-Hotels am neuen Flughafen BER geführt. Umsichtige Mitarbeiter alarmierten sofort die Feuerwehr, die verhindern konnte, dass sich die Flammen ausbreiteten. Gäste hatten die Mitarbeiter zuvor auf den Brand aufmerksam gemacht. Entstanden war er offenbar, weil immer wieder brennende Zigaretten in ein Abflussgitter geworfen wurden. Diese sammelten sich dann an der ersten Knickstelle der Abwasserleitung. Am Samstagmittag entstand genau dort der Brand. Nach dem Alarm wurde das Hotel sofort evakuiert. Knapp 25 Gäste warteten außerhalb des Hotels, während sich die Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten auf die Suche nach der Brandursache machten. Schnell konnte das brennende Rohr entdeckt und gelöscht werden. Nach der Lüftung der Garage konnten die Gäste ins Hotel zurückkehren. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Von MAZonline