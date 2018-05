Waßmannsdorf

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr aus dem Schönefelder Ortsteil Waßmannsdorf am Freitag gegen Mittag gerufen. Ein Reiter hatte sich über den Notruf bei der Leitstelle der Feuerwehr gemeldet und das Einsacken seines Pferdes in einem Sumpfgebiet angezeigt. Das Tier wäre fast bis zur Flanke eingesunken, könne sich nicht mehr bewegen. Doch mit der Bestimmung der Örtlichkeit war es schwierig. Man sei am Flutgraben, so hieß es. Feuerwehr und Mitarbeiter der Mietkoppel machten sich auf die Suche. Irgendwann kam die Mitteilung, dass Pferd und Reiter nahe der Bahnstrecke am Flutgraben warteten.

Wallach Fantus kraftlos im Sumpf

Nachdem sich die Einsatzkräfte den Weg durch das Unterholz und über den morastigen Boden gebahnt hatten, trafen sie auf Pferd und Reiter. Wallach Fantus war mittlerweile völlig kraftlos und wollte nicht mit den engagierten Rettern kooperieren. Doch die anwesenden Pferdeexperten und Feuerwehrkräfte wussten, was zu tun ist. Mit einem Trick veranlassten sie den Wallach, letzte Kraftreserven aufzubringen und sich einen durch den Morast zu bahnen. Das Pferd sackte dabei allerdings immer wieder ein. Nur dem ungebrochenen Willen aller Beteiligten, die zudem mit einer besonderen Sorgfalt handeln mussten, war es schließlich zu verdanken, dass das Tier irgendwann doch wieder festen Boden unter den Hufen hatte. Der sichtlich erschöpfte Wallach Fantus verschnaufte am Einsatzfahrzeug der Feuerwehr, danach ging es für alle Beteiligten nach Hause.

Verschnaufpause am Feuerwehrfahrzeug: Wallach Fantus nach der erfolgreichen Rettung. Quelle: Aireye

Waldarbeiter hatten das Tier aufgeschreckt

Für den kostenpflichtigen Einsatz der Retter kommt in der Regel die Pferdeversicherung auf. Auf die mahnenden Worte des Pferdehofbesitzers, warum der Reiter gerade diesen morastigen Weg gewählt hatte, war dann auch die Erklärung parat: Waldarbeiter hatten ganz in der Nähe mit Kettensägen hantiert, das Pferd sei dabei aufgeschreckt und einfach durchgegangen. Bis der weiche Boden es ausbremste und Fantus sich selbst nicht mehr befreien konnte.

Von MAZonline