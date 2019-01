Kleinziethen

Polizeibeamte stoppten in Kleinziethen auf der Glasower Allee am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr einen VW-Transporter, dessen Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs gewesen war. Ein Drogenvortest bei dem 34-jährigen Berliner reagierte positiv auf Amphetamine und Methamphetamine, so dass eine Blutprobe zur Beweissicherung fällig wurde. Zudem hatte er Tütchen mit betäubungsmittelverdächtigen Substanzen bei sich, die sichergestellt wurden. Die entsprechenden Verfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Von MAZonline