Kleinziethen

Ein Zeuge alarmierte in der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr die Polizei, da er auf einem an die Bundesstraße 96a grenzenden Feld nahe Kleinziethen ein Feuer bemerkt hatte. An der Brandausbruchstelle hatte er zudem eine dunkelgekleidete Person bemerkt, die sich in Richtung des Gewerbegebietes Mahlow entfernte.

Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand, der sich auf einer Fläche von etwa 250 Quadratmetern ausgebreitet hatte, ohne dass es zu einer Gefährdung von Menschen kam. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach der dunkelgekleideten Person, führten bisher nicht zur Ergreifung. Die weiteführenden Ermittlungen wegen Brandstiftung führt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline