Selchow

Im Rahmen des Programms zur Kreisstraßensanierung wird der Durchlass am Flutgraben westlich von Selchow an der Kreisstraße 6169 erneuert. Das teilt der Landkreis Dahme-Spreewald mit. Der vorhandene Durchlass befindet sich demnach in einem sehr schlechten baulichen Zustand und soll ersetzt werden. Parallel zur Straße verläuft ein Radweg, für den bereits 2013 ein separater Durchlass errichtet wurde.

Am Donnerstag, dem 24.Mai, beginnen die Bauarbeiten mit der Einrichtung der Umleitungsstrecke und Maßnahmen zum Schutz von Bäumen und Zauneidechsen. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich am 15. Juni beendet sein. Ab dem 24. Mai ist die Kreisstraße im Baubereich westlich von Selchow voll gesperrt. Mit Verkehrseinschränkungen ist während der gesamten Bauzeit zu rechnen. Die Umleitung erfolgt über die B96a.

Der neue Durchlass wird circa 21 Meter lang und als Stahlbetonrohr DN 800 in offener Bauweise mit Böschungsstück und Einfassung mit Pflastersteinen gebaut. Der Graben und die Böschungen werden mit Pfahlreihen gegen Unterspülungen gesichert. Der Auslauf wird zudem mit einem Böschungsgitter gesichert.

Von MAZonline