Großziethen

Ein Motorradfahrer rutschte am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr im Kreisverkehr in der Karl-Marx-Straße in Großziethen mit seiner Maschine der Marke Aeon Motor weg und stürzte.

Dabei wurde der Mann verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Zweirad entstanden Schäden, die auf etwa 2000 Euro geschätzt werden.

Von MAZonline