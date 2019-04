Schönefeld

Beim Fahrstreifenwechsel übersah die Fahrerin eines Pkw Kia am Dienstag gegen 14.15 Uhr auf der Straße am Seegraben in Schönefeld einen neben ihr fahrenden Lkw.

Durch den Zusammenstoß verlor die 56-jährige Unfallverursacherin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Pkw VW.

Die Kia-Fahrerin wurde dabei verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Sachschäden belaufen sich auf rund 20.000 Euro.

Von MAZ