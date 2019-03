Schönefeld

Als unbelehrbar zeigte sich eine Autofahrerin am Dienstagabend in der Gemeinde Schönefeld. Die 20-Jährige war gegen 20.40 Uhr mit einem VW in der Waßmannsdorfer Chaussee unterwegs. Dort stoppten Polizisten das Fahrzeug und kontrollierten die Fahrerin. Sie war mit 0,83 Promille alkoholisiert. Die Weiterfahrt wurde ihr von den Beamten ausdrücklich untersagt.

30 Minuten später ging die Frau den Beamten wieder ins Netz

Trotz entsprechender Belehrung fuhr sie etwa eine halbe Stunde später wieder mit einem Auto – immer noch mit einem Alkoholwert von 0,62 Promille. Die Beamten stellten nun die Fahrzeugschlüssel der Unbelehrbaren sicher.

Von MAZonline