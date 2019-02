Schönefeld

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu mehrfachem Betrug bittet die Polizei um Hinweise. Bereits im Oktober 2018 hat ein Mann in einer Tankstelle in Schönefeld Tankgutscheine im Wert von mehreren hundert Euro mit offenbar gestohlenen EC-Karten bezahlt. Per Videoüberwachung konnten Bilder des Täters erlangt werden.

Der Mann hat offenbar mit gestohlenen EC-Karten Tankgutscheine erworben. Quelle: Polizei

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei: Wer kann Hinweise zur Identität oder dem derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes geben? Wo ist der Abgebildete in Zusammenhang mit weiteren Straftaten in Erscheinung getreten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Inspektion Flughafen unter der Rufnummer 030/6 34 80 11 23 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zeugen können auch das via Internet Hinweise geben.

