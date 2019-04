Für die Flughafenseelsorge an den Flughäfen Schönefeld und Tegel sowie auch später am BER werden ehrenamtliche Mitstreiter gesucht. Im Sommer beginnt ein neuer Ausbildungsjahrgang. Was Interessierte wissen müssen und wie man sich bewerben kann, verraten Pfarrein Sabine Röhm und Pater Wolfgang Felber.