Schönefeld

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag in Schönefeld. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden mit Rettungsdienst und Notarzt in die Rudower Chaussee gerufen. Dort war waren zwei Pkw an der Ecke zur Bertolt-Brecht-Allee frontal kollidiert. Ursache war offenbar die Missachtung der Vorfahrt

Rettungskräfte kümmerten sich sofort um eine Fahrerin und ihre zwei Kinder. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden alle drei ins Krankenhaus gefahren. Feuerwehrleute beseitigten indes auslaufende Betriebsstoffe, bei beiden Autos war der Motorraum erheblich zerstört. Nach Unfallaufnahme holten die Einsatzkräfte die Fahrzeuge von der Straße, säuberten den Unfallort und übergaben schließlich die Einsatzstelle an die Polizei. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die Rudower Chaussee voll gesperrt. Die Autos mussten später von einem Bergeunternehmen abgeschleppt werden.

Von MAZonline