Schönefeld

Die Bundespolizei hat am Sonntagabend einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten Mann im Flughafen Schönefeld festgenommen. Der 73-Jährige landete gegen 23 Uhr aus Bulgarien kommend in Schönefeld. Bei der Einreisekontrolle stellten die Beamten fest, dass er vom Amtsgericht Meldorf im März 2015 zu einer Geldstrafe von 900 Euro oder 90 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe wegen Urkundenfälschung und Betrug verurteilt wurde. Von dieser Strafe hat der Mann noch 770 Euro oder 77 Tage Haft zu verbüßen. Zudem hatte das gleiche Amtsgericht ihn im Februar 2016 wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu 400 Euro oder 40 Tagen Haft verurteilt. Da der Mann die offenen Geldstrafen nicht begleichen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von MAZonline