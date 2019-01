Schönefeld

Am Sonntagabend ereignete sich gegen 20.15 Uhr auf dem Elly-Beinhorn-Ring in Schönefeld ein Verkehrsunfall. Ein 38-Jähriger kam mit seinem Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Bauzaun.

Ein Atemalkoholtest bei der Unfallaufnahme ergab einen Wert von 0,81 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der Schaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

