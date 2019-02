Der Personal-Streit um den Posten des Vorsitzenden im BER-Dialogforum geht in die nächste Runde. Bei der jüngsten Sitzung des Gremiums hielten viele Kommunen an der Kandidatur des ehemaligen SPD-Oberbürgermeisters von Potsdam fest. In Zeuthen hat man sich gegen die Personalie ausgesprochen – und soll nun neu darüber abstimmen.